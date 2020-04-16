"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: главные политические события недели

16 апреля, 2020, 13:59

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные политические события недели, в частности внеочередное заседание Верховной Рады, новый "антикризисный" бюджет, перспективу рассмотрения банковского "антиколомойского" законопроекта и политические преследования участников Революции Достоинства.

К разговору присоединятся:

Марина Бардина, народный депутат, фракция, "Слуга народа";

Николай Княжицкий, народный депутат, фракция "Европейская солидарность";

Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Владимир Цабаль, народный депутат, фракция "Голос"

Дмитрий Лубинець, народный депутат, группа "За будущее"

Геннадий Зубко, вице-премьер-министр (2014-2019)

Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и по телефону студии - 044-333-49-53.