"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: главные политические события недели
16 апреля, 2020, 13:59
Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо сегодня в 21:15
Ведущий и гости программы обсудят главные политические события недели, в частности внеочередное заседание Верховной Рады, новый "антикризисный" бюджет, перспективу рассмотрения банковского "антиколомойского" законопроекта и политические преследования участников Революции Достоинства.
К разговору присоединятся:
- Марина Бардина, народный депутат, фракция, "Слуга народа";
- Николай Княжицкий, народный депутат, фракция "Европейская солидарность";
- Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
- Владимир Цабаль, народный депутат, фракция "Голос"
- Дмитрий Лубинець, народный депутат, группа "За будущее"
- Геннадий Зубко, вице-премьер-министр (2014-2019)
Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и по телефону студии - 044-333-49-53.
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