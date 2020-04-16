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Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: главные политические события недели

"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: главные политические события недели

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные политические события недели, в частности внеочередное заседание Верховной Рады, новый "антикризисный" бюджет, перспективу рассмотрения банковского "антиколомойского" законопроекта и политические преследования участников Революции Достоинства.

К разговору присоединятся:

  • Марина Бардина, народный депутат, фракция, "Слуга народа";
  • Николай Княжицкий, народный депутат, фракция "Европейская солидарность";
  • Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
  • Владимир Цабаль, народный депутат, фракция "Голос"
  • Дмитрий Лубинець, народный депутат, группа "За будущее"
  • Геннадий Зубко, вице-премьер-министр (2014-2019)

Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и по телефону студии - 044-333-49-53.

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