"Освобождаем всех, пока каждый украинец не вернется домой": Зеленский прокомментировал обмен пленными

16 апреля, 2020, 13:58

Свои мысли он выразил в обращении.

"Я радуюсь каждый раз, когда мы возвращаем и наших военных, и героев, и политзаключенных, и обычных граждан Украины. Для нас обычные граждане также герои, потому что они были за решеткой, защищали нашу страну, Украина. Наш суверенитет и территориальную целостность ", - сказал Зеленский.

Он отметил, что власть возвращает людей в рамках Минских договоренностей и Нормандской "четверки".

"Мы освобождаем всех и будем бороться пока каждый украинец не вернется домой", - подытожил Зеленский.