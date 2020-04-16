"Освобождаем всех, пока каждый украинец не вернется домой": Зеленский прокомментировал обмен пленными
16 апреля, 2020, 13:58
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обмен пленными с "ЛНР/ДНР"
Свои мысли он выразил в обращении.
"Я радуюсь каждый раз, когда мы возвращаем и наших военных, и героев, и политзаключенных, и обычных граждан Украины. Для нас обычные граждане также герои, потому что они были за решеткой, защищали нашу страну, Украина. Наш суверенитет и территориальную целостность ", - сказал Зеленский.
Он отметил, что власть возвращает людей в рамках Минских договоренностей и Нормандской "четверки".
"Мы освобождаем всех и будем бороться пока каждый украинец не вернется домой", - подытожил Зеленский.
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