"Окна не открывайте": Наталья Диденко рассказала о штормовом ветре и пыльных бурях

16 апреля, 2020, 17:11

В Киеве 16 апреля наблюдается сильный штормовой ветер

Об этом сообщила синоптик Еспресо Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В Киеве сейчас наблюдается сильный штормовой ветер. Скорость 16 м/с, порывы до 22 м/с. Это - много. Относительная влажность воздуха - низкая, 26%. Пересушенная земля, длительное отсутствие осадков (недавний фактически один дождь ситуацию почти не изменил ), штормовой ветер, низкая относительная влажность спровоцировали вот эту мглу в столице, которая очень похожа на пыльную бурю", - написала синоптик.

Она отметила, что в умеренном поясе обычно пыльные бури бывают весной, после малоснежной зимы и засушливой осени.

"Окна не открывайте, постарайтесь увлажнить помещение. Завтра, 17-го апреля, ветер стихнет, только в восточных областях еще побудет порывистым, а в Приазовье - штормовым. Направление сейчас - западное, завтра - северо-западное", - добавила синоптик .

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