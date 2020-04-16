"Нет никаких подтверждений" Китай опроверг обвинения в искусственном происхождении коронавируса
Об этом заявил пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзян, сообщает Reuters.
"ВОЗ неоднократно заявляла, что нет никаких доказательств того, что новый коронавирус был создан в лаборатории", - сказал чиновник ..
По данным Fox News и ряда других СМИ, вирус был передан человеку от летучей мыши в лаборатории, журналисты утверждают, что на рынке в Ухане никогда не продавали этих животных.
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Источники добавили, что нулевым пациентом стал один из сотрудников лаборатории, который затем распространил вирус среди населения.
Во всем мире количество выявленных случаев заболевания превысило два миллиона человек. Четверть из них успешно вылечились, более 133 тысяч умерли.
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