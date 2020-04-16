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Espreso.tvОбщество"Нам надо больше давить на Китай": КНР до сих пор скрывает реальные данные о коронавирусе, - Пентагон

"Нам надо больше давить на Китай": КНР до сих пор скрывает реальные данные о коронавирусе, - Пентагон


фото: reuters
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Китай до сих пор скрывает информацию о коронавирусе, как и на начальных этапах

Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Китай мог бы быть более честным раньше и предоставить гораздо больше информации, чтобы мы могли получить более полное представление о характере вируса и справиться с ним", - сказал Эспер.

По его словам, даже сегодня видно, "что они скрывают информацию".

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Эспер заявил, что необходимо продолжать давить на Китай для того, чтобы Пекин раскрыл больше информации о COVID-19.

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Накануне президент США Дональд Трамп заявил о временном прекращении финансирования ВОЗ на время проверки его реакции на пандемию коронавируса. Трамп обвинил ВОЗ в том, что она вела неправильную работу по Китаю, покрывая заявления власти.

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Ранее агентство Bloomberg сообщало, что американская разведка уверена в том, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса.

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