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Espreso.tvСпорт"Динамо" объявило об отставке главного тренера

"Динамо" объявило об отставке главного тренера


фото: Getty Images
Загребское "Динамо" объявило об отставке главного тренера команды Ненада Бьелицы

Об этом сообщает официальный сайт хорватского клуба.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Теперь главным претендентом на пост тренера "Динамо" является бывший наставник львовских "Карпат" Игорь Йовичевич.

Под руководством Ненадо Бьелицы загребское "Динамо" выиграло два чемпионства, а также Кубок и Суперкубок страны, в Лиге чемпионов команда дважды сыграла вничью с донецким "Шахтером". В общем под руководством хорватского тренера было сыграно 99 матчей, из них 71 победы, 15 ничьих результатов и 13 поражений.

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