"Без каких-либо доказательств": Чорновол заявила, что в тексте подозрения говорится о намерении убивать людей

16 апреля, 2020, 13:04

Политик, журналист и экс-нардеп Татьяна Черновол поделилась с журналистами сутью подозрения от ГБР: мотив на убийство Захарова и других работников офиса "Партии регионов"

О сути подозрения экс-нардеп, журналист и участник Революции Достоинства рассказала в комментарии журналистам, передает Еспресо.TV.

"Нет никакой причинно-следственной связи между моей активностью на Майдане, в том числе и 18 февраля, в том числе при штурме офиса "Партии регионов" и той трагедией, которая произошла, - это гибель Захарова, работника офиса партии", - отметила Татьяна.

"Я сегодня впервые на суде прочитала подозрение, и была поражена. В первом абзаце подозрения говорится, что мой мотив был проникновение в офис "Партии регионов", когда я пошла на этот штурм. Я подтверждаю, да, у меня был мотив проникновения в этот офис. чтобы партия регионов испугалась за свою амбарную книгу, чтобы они вызвали карателей из Мариинского парка, которые убивали майдановцев и бросили их на освобождение офиса. Да, у меня был мотив проникновения", - заявила Чорновил.

Она отметила, что в следующих абзацах речь шла о том, что из мотивов было исключительно "убийство".

"Не просто убийство Захарова, а массовые убийства", - уточнила экс-нардеп

"Третий абзац, четвертый абзац, пятый ... Речь о том что я имела мотив убийства работников "Партии регионов", охранников офиса. И это без каких-либо доказательств", - отметила она.

"Если они находят эту мотивацию, скажите пожалуйста, почему у меня тогда подозрение только по одному умышленном убийству? Почему нет подозрения по покушению на массовые убийства. То есть, это полная чушь. Здесь даже нечего комментировать, все оно не держится вместе" , - добавила Чорновил.

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