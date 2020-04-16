Происходит системное наступление на достижение Революции Достоинства - "Голос" о домашнем аресте Чорновол
Об этом говорится в заявлении партии "Голос".
"Майдан был силой и движением, выгнал коррупционную верхушку того времени и дал каждому гражданину ощущение: это люди, а не кланы, управляющие страной. Герои Небесной сотни подарили нам шанс на настоящую демократию. И независимость от Москвы. Именно этот шанс сейчас хотят забрать агенты России, заполонившие государственные должности", - говорится в заявлении.
Как заявили в партии, вместо "честного расследования дел" происходит системное наступление на достижение Революции Достоинства, дискредитацию ее участников со стороны ГБР и Офиса генпрокурора.
"Дело Татьяны Чорновол - часть этого наступления. Ее обвинение именно сейчас, на фоне провалившегося расследования Майдана, является очередным шагом для подготовки реванша команды Януковича", - заявили в "Голосе".
Партия в своем заявлении также призвала осудить реванш пророссийских коррупционеров.
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- Напомним, 10 апреля екснардеп Татьяна Чорновол сообщила, что ее дом обыскивают. К ней пришли сотрудники ГБР со спецназовцами.
- ГБР сообщил Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве.
- Чорновол заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям и что по результатам судебно-психиатрической экспертизы ее признали психически здоровой.
- Чорновол назвала следственного судью в уголовном производстве против нее Сергея Вовка человеком Андрея Портнова - экс-замглавы Администрации президента во времена Виктора Януковича.
- В Государственном бюро расследований отрицают слова экс-нардепа Татьяны Чорновол о 8 уголовных статьях, которые ей инкриминируют.
- Чорновол, которой сообщили о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов", отказали в отводе судьи Печерского райсуда Сергея Вовка.
- 16 апреля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол в виде круглосуточного домашнего ареста.
- Чорновол опубликовала решение Печерского райсуда Киева, где ей избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.
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