Происходит системное наступление на достижение Революции Достоинства - "Голос" о домашнем аресте Чорновол

16 апреля, 2020, 21:56

Об этом говорится в заявлении партии "Голос".

"Майдан был силой и движением, выгнал коррупционную верхушку того времени и дал каждому гражданину ощущение: это люди, а не кланы, управляющие страной. Герои Небесной сотни подарили нам шанс на настоящую демократию. И независимость от Москвы. Именно этот шанс сейчас хотят забрать агенты России, заполонившие государственные должности", - говорится в заявлении.

Как заявили в партии, вместо "честного расследования дел" происходит системное наступление на достижение Революции Достоинства, дискредитацию ее участников со стороны ГБР и Офиса генпрокурора.

"Дело Татьяны Чорновол - часть этого наступления. Ее обвинение именно сейчас, на фоне провалившегося расследования Майдана, является очередным шагом для подготовки реванша команды Януковича", - заявили в "Голосе".

Партия в своем заявлении также призвала осудить реванш пророссийских коррупционеров.