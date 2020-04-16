Погода на пятницу без существенных изменений, возможны дожди на севере и западе
Об этом рассказала синоптик нетолько Диденко для Еспресо.TV.
Госпожа Наталья отметила, что погода в пятницу, 17 апреля, особых изменений не претерпит:
"Температура воздуха завтра снизится в северной части Украины и составит в течение дня от 9 до 13 градусов тепла. На остальной территории - это Запад, значительная часть центра, Восток и Юг - будет теплее. + 13 ... + 18 градусов, на юге, возможно, до 20"
Существенные осадки маловероятны в большинстве областей, однако на Западе и Севере шанс на небольшой дождь.
В субботу и на Пасху температура воздуха будет невысокой - в пределах 10-14 градусов тепла.
В ночь на 17 и 18 апреля возможны дожди.
В Киеве 17 апреля похолодает, температура воздуха снизится до 11 градусов.
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