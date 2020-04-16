Под Киевом из-за пыльной бури произошло ДТП с 6 автомобилями, есть жертвы

16 апреля, 2020, 15:46

Из-за пыли, которую поднял сильный ветер, произошло масштабное ДТП, есть погибшие и травмированные

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

Инцидент произошел на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" в 55 километрах от Киева.

"Из-за непогоды на автодороге М-07" Киев-Ковель-Ягодин "(55-й километр подъезда к Киеву) произошло серьезное ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные. Сейчас движение на этом отрезке перекрыто в обоих направлениях", - сообщили в полиции.

ДТП произошло из-за плохой видимости на дороге в результате пыли, поднятой сильным ветром.

"Предупреждаем о сильных порывов ветра в столице и ее окрестностях. Просьба к участникам дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. Если есть возможность, отложите запланированную поездку. Если вы уже в пути - остановитесь и переждите непогоду. Пешеходы, без необходимости не выходите на улицу", - отметили в патрульной полиции.