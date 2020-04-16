Первый транш будет до $2 млрд, - Гетманцев о деньгах от МВФ в мае

16 апреля, 2020, 21:16

Об этом Гетманцев заявил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Гетманцева, первый транш в $2 млрд от Международного валютного фонда Украина может получить уже в мае.

"Мы ожидаем к концу года $4 млрд. Первый транш будет до $2 млрд и это будет в мае", - подчеркнул Гетманцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, Национальный банк Украины и предыдущее правительство в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на $5,5 млрд.

14 февраля представитель МВФ Джерри Райс сообщил, что Международный валютный фонд ожидает от Украины выполнения согласованных ранее предварительных условий для окончательного утверждения советом директоров Фонда новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд.

Условиями для окончательного открытия программы стало принятие закона о рынке земли вместе с законом о регулировании банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" закон), а также обновленного закона о госбюджете. Поэтому Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении законопроект о банковской деятельности и приняла в целом закон о рынке земли.

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