Определилась новая дата финала Лиги чемпионов
16 апреля, 2020, 20:19
УЕФА предлагает сыграть финал Лиги чемпионов 29 августа
Об этом сообщает The Telegraph .
УЕФА предлагает сыграть матчи четвертьфинала ЛЧ 28 и 29 июля, а остальные поединки турнира - в течение августа. При этом финал Лиги чемпионов должен был бы состояться 29 августа, а Лиги Европы - 26 августа.
В УЕФА не возражают против того, чтобы сыграть матчи еврокубков одновременно с играми в чемпионатах, но многие клубы настаивают на том, чтобы доиграть чемпионаты, а затем провести еврокубковые встречи.
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УЕФА примет решение о прерванном из-за пандемии коронавируса футбольном сезоне 21-22 апреля.
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Напомним, 14 апреля УЕФА и Ассоциация европейских клубов договорились доиграть футбольный сезон без зрителей и с измененным форматом плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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