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Espreso.tvСпортОпределилась новая дата финала Лиги чемпионов

Определилась новая дата финала Лиги чемпионов


фото: Getty Images
УЕФА предлагает сыграть финал Лиги чемпионов 29 августа

Об этом сообщает The Telegraph .

УЕФА предлагает сыграть матчи четвертьфинала ЛЧ 28 и 29 июля, а остальные поединки турнира - в течение августа. При этом финал Лиги чемпионов должен был бы состояться 29 августа, а Лиги Европы - 26 августа.

В УЕФА не возражают против того, чтобы сыграть матчи еврокубков одновременно с играми в чемпионатах, но многие клубы настаивают на том, чтобы доиграть чемпионаты, а затем провести еврокубковые встречи.

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