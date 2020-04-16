Определилась новая дата финала Лиги чемпионов

16 апреля, 2020, 20:19

УЕФА предлагает сыграть финал Лиги чемпионов 29 августа

Об этом сообщает The Telegraph .

УЕФА предлагает сыграть матчи четвертьфинала ЛЧ 28 и 29 июля, а остальные поединки турнира - в течение августа. При этом финал Лиги чемпионов должен был бы состояться 29 августа, а Лиги Европы - 26 августа.

В УЕФА не возражают против того, чтобы сыграть матчи еврокубков одновременно с играми в чемпионатах, но многие клубы настаивают на том, чтобы доиграть чемпионаты, а затем провести еврокубковые встречи.