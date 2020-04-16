Ольгу Буславец назначили и.о. министра энергетики, - нардеп

16 апреля, 2020, 17:30

Виталий Шубин освобожден от должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды и временно исполняющего обязанности министра. На должность назначили Ольгу Буславец

Об этом в телеграмм-канале сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Кабминет министров на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды - исполняющего обязанности министра.

По информации нардепа, Виталий Шубин освобожден от должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды - исполняющего обязанности министра.

"Это был единственный вопрос повестки дня", - сообщил нардеп.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский уже вносил кандидатуру Буславец на рассмотрение Верховной Рады. Впрочем, в последний момент кандидатуру сняли с рассмотрения, поскольку в "Слуге народа" не нашли достаточного количества голосов.

Отметим, Ольга Буславец - экс-глава директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности. До назначения в 2018 году генеральным директором новосозданного директората Буславец работала в министерстве директором департамента электроэнергетического комплаенса.

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