Ольгу Буславец назначили и.о. министра энергетики, - нардеп
Об этом в телеграмм-канале сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Кабминет министров на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды - исполняющего обязанности министра.
По информации нардепа, Виталий Шубин освобожден от должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды - исполняющего обязанности министра.
"Это был единственный вопрос повестки дня", - сообщил нардеп.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский уже вносил кандидатуру Буславец на рассмотрение Верховной Рады. Впрочем, в последний момент кандидатуру сняли с рассмотрения, поскольку в "Слуге народа" не нашли достаточного количества голосов.
Отметим, Ольга Буславец - экс-глава директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности. До назначения в 2018 году генеральным директором новосозданного директората Буславец работала в министерстве директором департамента электроэнергетического комплаенса.
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