Официальный курс: гривна вернулась к падению

16 апреля, 2020, 10:22

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни к доллару сразу на 13 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом официальный курс на 16 апреля установлен на уровне 27,22 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,63 гривны за евро. По состоянию на 15 апреля курс был 29,54 гривны.