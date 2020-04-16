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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривна вернулась к падению

Официальный курс: гривна вернулась к падению

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни к доллару сразу на 13 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом официальный курс на 16 апреля установлен на уровне 27,22 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,63 гривны за евро. По состоянию на 15 апреля курс был 29,54 гривны.

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