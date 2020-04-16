Обмен пленными: впервые Украина отдала меньше людей, чем получила обратно, - СБУ

16 апреля, 2020, 15:35

В Службе безопасности отметили, что Украина получила 20 человек, в то же время отдала РФ только 14

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"20 украинцев вернулись из плена в результате взаимного освобождения удерживаемых лиц, которое инициировал Президент Украины Владимир Зеленский. Обмен между Украиной и ОРДЛО был осуществлен сегодня на пункте пропуска "Майорское" в Донецкой области и в районе города Счастье Луганской", - говорится в сообщении.

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"Следует отметить, что впервые обмен состоялся по формуле, когда Украина вернула больше людей, чем передала. Однако самая важная победа еще впереди", - отметили в СБУ.

В то же время, на неподконтрольной Украины территории Луганской области террористы сообщили, что трое граждан выразили желание остаться в Украине при обмене.

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