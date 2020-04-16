Нардеп-"слуга" Кравчук прокомментировала "правочный спам" и идею об ограничении предложений парламентариев 5 правками

16 апреля, 2020, 14:42

Народный депутат фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что законопроект предусматривает, что каждая фракция или группа сможет подавать по 5 правок, а внефракционные депутаты - по одной

Об этом Кравчук заявила в комментарии из-под стен ВР, передает Еспресо.TV.

Нардеп отметила, что специальная процедура должна быть, чтобы не было подачи тысячи правок.

"Это специальная процедура. В чем заключается ее специальность? Во-первых, ее нельзя применить ни к изменениям к Конституции, ни к большим законопроектам, которые кодифицируют законодательство, то есть к кодексам. Ее можно применить, если есть согласие 226 депутатов на это применение. Мы видим, что основная работа над доработкой законопроекта ко второму чтению будет на профильном комитете. Профильный комитет состоит из депутатов, которые хорошо знают тему, есть эксперты, и, собственно, они будут решать, какие правки принимать, а какие нет. Чтобы не было такой диктатуры комитетов, то любую правку, которую принял комитет, можно поставить в подтверждение затем в зале ВР, и она должна вступить в подтверждение 226 голосов. А что такое 226 голосов? Это фактически политическая воля парламента, представляющего народ, который на выборах этих депутатов избирал . Эта специальная процедура, возможно, будет использована один-два раза за всю каденцию ВР. Но во всяком случае этот предохранитель должен быть, чтобы не было так, что человек подает 6 тыс. поправок и затем выдвигает свои требования, чтобы эти правки снять", - заявила Кравчук .

Кравчук также отметила, что законопроект предусматривает, что каждая фракция или группа сможет подавать по 5 правок, а внефракционные депутаты - по одной.

"Мы решили таким образом. Сейчас изменить эту норму невозможно, потому что срок на подачу поправок к законопроекту закончился давно, ничего нового менять нельзя. Но внутри мы договорились с народными депутатами, после принятия этого законопроекта именно в эту норму будет внесено изменение. Каждый депутат, независимо или он внефракционный, или он входит во фракцию, будет иметь право на поправку, поставить ее на подтверждение. Речь идет о отклоненных поправках, то есть, все профессиональные решения комитета решили, что их там принимают, то они будут приняты. Если это отклоненные, то там будут определенные ограничения, но когда будет применена специальная процедура", - сообщила Кравчук.

Напомним, Рада хочет принять закон, разрешающий бороться с " законодательным спамом ". Этот вопрос обострился после того, как в закон о регулировании банковской деятельности подали более 16 тыс. поправок.

Основным законопроектом в повестке дня на четверг, 16 апреля, будет законопроект №1043 "О внесении изменений в регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".

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