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Espreso.tvОбществоНачатые против активистов Майдана дела - работа российской агентуры в Украине, - Яценюк

Начатые против активистов Майдана дела - работа российской агентуры в Украине, - Яценюк


фото: yatsenyuk.org
Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк вместе с соратниками из НФ и Майдана пришли поддержать Татьяну Чорновил в Печерский районный суд

Сейчас Арсений Яценюк присутствовал на заседании Печерского райсуда как поручитель, пишет пресс-служба партии "Народного фронта".

Перед началом судебного заседания лидер "Народного фронта" подчеркнул, что сейчас инспирированы дела не только против Татьяны Черновол, также начали уголовное производство против бывшего главы Института национальной памяти Владимира Вятровича "за то, что он проводил конференцию по голодомору": "Также идет масса дел против людей, которые были на Майдане, которые боролись и будут дальше бороться за независимость Украины".

"Виктор Янукович физически находится в России, а фактически он уже возвращается в Киев", - сказал Арсений Яценюк.

"То, что произошло вчера с задержанием генерала Службы безопасности Украины, который является одним из ключевых российских шпионов в украинской правоохранительной системе, для меня является свидетельством только одного - такие же шпионы сидят сейчас в Государственном бюро расследований и в Генеральной прокуратуре", - подчеркнул лидер НФ.

"Дела, начатые против активистов Майдана, есть не что иное, как работа российской агентуры в Украине", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк обратился к президенту Украины и главе Службы безопасности Украины: "Безотлагательно проведите тщательную проверку и выявите всех российских крыс в ГБР и ГПУ. Отзовите политически мотивированные подозрения против Татьяны Черновол. Закройте уголовные производства против Вятровича".

"Остановите политические преследования и не идите по пути Виктора Януковича", - подчеркнул Арсений Яценюк.

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