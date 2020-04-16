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Espreso.tvОбществоНа Закарпатье заболели коронавирусом два священника УПЦ МП

На Закарпатье заболели коронавирусом два священника УПЦ МП

16 апреля у двух жителей Закарпатья было подтверждено наличие коронавируса

Об этом сообщает Mukachevo.net .

Больными являются двое священников церкви Московского патриархата. Один - зять другого.

Старший священник сейчас госпитализирован в областную больницу, а его зять дома на самоизоляции.

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