На Закарпатье заболели коронавирусом два священника УПЦ МП
16 апреля, 2020, 22:42
16 апреля у двух жителей Закарпатья было подтверждено наличие коронавируса
Об этом сообщает Mukachevo.net .
Больными являются двое священников церкви Московского патриархата. Один - зять другого.
Старший священник сейчас госпитализирован в областную больницу, а его зять дома на самоизоляции.
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- Напомним, что в Харькове из больницы сбежал зараженній коронавирусом.
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