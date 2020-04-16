На турнире в Лондоне коронавирусом заразились шесть боксеров

16 апреля, 2020, 19:40

Шесть участников олимпийской квалификации по боксу, проходившей в середине марта в Лондоне, заразились коронавирусом

Об этом сообщает glavcom.ua.

"К счастью, с Сергеем Горсковым, как и остальными нашими бойцами, все в порядке. Хотя заболел из участников лондонской квалификации не только Филипи, а двое итальянцев, двое турок, и Антон Кадушин, а также тренер боксера из Крыма Глеба Бакши, выступающий за Россию. К счастью, с нашими ребятами все в порядке. В Киев мы вернулись 18 марта, а сейчас уже середина апреля. Если бы что-то было не так, это уже бы проявилось", - рассказал тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский.

Прошлогодний чемпионат мира по боксу в России, на котором должны были разыгрываться олимпийские лицензии, потерял свой статус из-за коррупционного скандала, связанного с Международной федерацией любительского бокса. Международный олимпийский комитет решил разыграть пропуска на Олимпиаду в Токио на трех специальных турнирах в 2020-м. Однако из-за пандемии коронавируса полноценно турниры провести не удалось.