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Espreso.tvОбществоНа Сумщине усилили карантин: запретили находиться в общественных местах на период праздников

На Сумщине усилили карантин: запретили находиться в общественных местах на период праздников


фото: reuters
В Сумской области усилили карантинные мероприятия в канун празднования Пасхи

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной государственной администрации.

"Сегодня на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о запрете находиться людям в общественных местах в выходные с 13:00 субботы и до 6:00 следующего дня после выходных или праздничных дней", - говорится в сообщении.

Такое решение было принято в связи с многочисленными фактами нарушения карантинного режима жителями Сумской области.

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