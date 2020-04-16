На Сумщине усилили карантин: запретили находиться в общественных местах на период праздников

16 апреля, 2020, 15:29

В Сумской области усилили карантинные мероприятия в канун празднования Пасхи

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной государственной администрации.

"Сегодня на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о запрете находиться людям в общественных местах в выходные с 13:00 субботы и до 6:00 следующего дня после выходных или праздничных дней", - говорится в сообщении.

Такое решение было принято в связи с многочисленными фактами нарушения карантинного режима жителями Сумской области.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .