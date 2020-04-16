На Сумщине усилили карантин: запретили находиться в общественных местах на период праздников
16 апреля, 2020, 15:29
В Сумской области усилили карантинные мероприятия в канун празднования Пасхи
Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной государственной администрации.
"Сегодня на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о запрете находиться людям в общественных местах в выходные с 13:00 субботы и до 6:00 следующего дня после выходных или праздничных дней", - говорится в сообщении.
Такое решение было принято в связи с многочисленными фактами нарушения карантинного режима жителями Сумской области.
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- Напомним, в городе Тростянец Сумской области решили не закрывать местный сельскохозяйственный рынок.
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