На Полтавщине впервые сделали отечественную герметичную капсулу для транспортировки больных COVID-19
16 апреля, 2020, 16:23
Транспортный изолятор для больных COVID-19 изготовили в Кременчуге. Аппарат имеет маску, устройства для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха
Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.
Транспортный изолятор испытывают в Полтавском областном центре экстренной медицины и медицины катастроф.
Руководитель работ - Юрий Андриевский - рассказал, что капсула весит 16 кг, изготовлена из герметичного материала, имеет маску, устройства для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха. Также в изолятор встроенные рукавицы-манжеты, чтобы врачи могли проводить любые манипуляции без контакта с больным.
Фото - Владимир Мохначев:
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется