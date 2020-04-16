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Espreso.tvОбществоНа Полтавщине впервые сделали отечественную герметичную капсулу для транспортировки больных COVID-19

На Полтавщине впервые сделали отечественную герметичную капсулу для транспортировки больных COVID-19


фото: Володимир Мохначов
Транспортный изолятор для больных COVID-19 изготовили в Кременчуге. Аппарат имеет маску, устройства для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

Транспортный изолятор испытывают в Полтавском областном центре экстренной медицины и медицины катастроф.

Руководитель работ - Юрий Андриевский - рассказал, что капсула весит 16 кг, изготовлена из герметичного материала, имеет маску, устройства для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха. Также в изолятор встроенные рукавицы-манжеты, чтобы врачи могли проводить любые манипуляции без контакта с больным.

Фото - Владимир Мохначев:

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