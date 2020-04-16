На Полтавщине впервые сделали отечественную герметичную капсулу для транспортировки больных COVID-19

16 апреля, 2020, 16:23

Транспортный изолятор для больных COVID-19 изготовили в Кременчуге. Аппарат имеет маску, устройства для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

Транспортный изолятор испытывают в Полтавском областном центре экстренной медицины и медицины катастроф.

Руководитель работ - Юрий Андриевский - рассказал, что капсула весит 16 кг, изготовлена из герметичного материала, имеет маску, устройства для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха. Также в изолятор встроенные рукавицы-манжеты, чтобы врачи могли проводить любые манипуляции без контакта с больным.

Фото - Владимир Мохначев:

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine