На Одесчине зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.
Также заражение коронавируса подтвердили в:
- Подольске - 12 человек в возрасте от 31 до 67 лет;
- Черноморске - 3 человека от 57 до 57 лет;
- Арцизе - один 24-летний пациент;
- Ананьевском районе - один 46-летний пациент;
- Саратском районе - один 61-летний пациент.
Куцый подчеркнул, что за неделю количество подтвержденных случаев коронавируса в области увеличилось вдвое.
"Вирус продолжает распространяться. Но пик, по данным Министерства здравоохранения Украины, будет в следующие две недели", - добавил он.
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