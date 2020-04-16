На Одесчине зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.

"Мы получили от ГУ "Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины" тревожный сигнал. Официально подтверждены еще 20 случаев заболевания коронавирусом", - написал Куцый.

Также заражение коронавируса подтвердили в:

- Подольске - 12 человек в возрасте от 31 до 67 лет;

- Черноморске - 3 человека от 57 до 57 лет;

- Арцизе - один 24-летний пациент;

- Ананьевском районе - один 46-летний пациент;

- Саратском районе - один 61-летний пациент.

Куцый подчеркнул, что за неделю количество подтвержденных случаев коронавируса в области увеличилось вдвое.

"Вирус продолжает распространяться. Но пик, по данным Министерства здравоохранения Украины, будет в следующие две недели", - добавил он.

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