На Львовщине зафиксировали новый всеукраинский рекорд: 12-летняя киевлянка испекла тысячу пасок

16 апреля, 2020, 21:34

В Трускавце представители Книги рекордов Украины зафиксировали новый всеукраинский рекорд, 12-летняя киевлянка испекла наибольшее количество пасочек среди детей

Об этом сообщает пресс-служба Трускавецкого городского совета.

"16 апреля в Чистый (Живный) четверг в Трускавце зафиксирован новый всеукраинский рекорд. Представители Книги рекордов Украины во главе с генеральным директором этой организации Анной Крысюк подтвердили, что именно в Трускавце 16.04.2020 г. изготовлено наибольшее количество пасочек детскими руками. Автором рекорда в тысячу пасок является 12-летняя киевлянка Анастасия Евдоченко, которая время карантина проводит с отцом в Трускавце", - говорится в сообщении.

Настя выступила с инициативой испечь так много пасок, чтобы на Пасху их получила каждый нуждающийся человек.