На Львовщине зафиксировали новый всеукраинский рекорд: 12-летняя киевлянка испекла тысячу пасок
Об этом сообщает пресс-служба Трускавецкого городского совета.
"16 апреля в Чистый (Живный) четверг в Трускавце зафиксирован новый всеукраинский рекорд. Представители Книги рекордов Украины во главе с генеральным директором этой организации Анной Крысюк подтвердили, что именно в Трускавце 16.04.2020 г. изготовлено наибольшее количество пасочек детскими руками. Автором рекорда в тысячу пасок является 12-летняя киевлянка Анастасия Евдоченко, которая время карантина проводит с отцом в Трускавце", - говорится в сообщении.
Настя выступила с инициативой испечь так много пасок, чтобы на Пасху их получила каждый нуждающийся человек.
Отец Анастасии Олег Евдоченко поддержал инициативу дочери. К акции присоединились "Хижина СПА" и пекарня "Братрура". Меценаты сняли микроавтобус и легковые автомобили, чтобы развезти паски нуждающимся. Помогают раздавать паски и социальные службы Трускавца: городской центр социальных служб по делам семьи, молодежи и спорта, территориальный центр социального обслуживания, отдел по делам семьи, молодежи и спорта, служба по делам детей.
Отмечается, что паски, которые под присмотром профессиональных пекарей пекла Настя, попадут не только в трускавецкие дома. Выпечку попробуют и воспитанники дрогобычских и бориславских интернатов, дети из Дрогобычского добровольного общества детей-инвалидов "Надежда".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-