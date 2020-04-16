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Espreso.tvОбществоНа Львовщине зафиксировали новый всеукраинский рекорд: 12-летняя киевлянка испекла тысячу пасок

На Львовщине зафиксировали новый всеукраинский рекорд: 12-летняя киевлянка испекла тысячу пасок

В Трускавце представители Книги рекордов Украины зафиксировали новый всеукраинский рекорд, 12-летняя киевлянка испекла наибольшее количество пасочек среди детей

Об этом сообщает пресс-служба Трускавецкого городского совета.

 "16 апреля в Чистый (Живный) четверг в Трускавце зафиксирован новый всеукраинский рекорд. Представители Книги рекордов Украины во главе с генеральным директором этой организации Анной Крысюк подтвердили, что именно в Трускавце 16.04.2020 г. изготовлено наибольшее количество пасочек детскими руками. Автором рекорда в тысячу пасок является 12-летняя киевлянка Анастасия Евдоченко, которая время карантина проводит с отцом в Трускавце", - говорится в сообщении.

Настя выступила с инициативой испечь так много пасок, чтобы на Пасху их получила каждый нуждающийся человек.

Отец Анастасии Олег Евдоченко поддержал инициативу дочери. К акции присоединились "Хижина СПА" и пекарня "Братрура". Меценаты сняли микроавтобус и легковые автомобили, чтобы развезти паски нуждающимся. Помогают раздавать паски и социальные службы Трускавца: городской центр социальных служб по делам семьи, молодежи и спорта, территориальный центр социального обслуживания, отдел по делам семьи, молодежи и спорта, служба по делам детей.

Отмечается, что паски, которые под присмотром профессиональных пекарей пекла Настя, попадут не только в трускавецкие дома. Выпечку попробуют и воспитанники дрогобычских и бориславских интернатов, дети из Дрогобычского добровольного общества детей-инвалидов "Надежда".

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