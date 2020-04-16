На Херсонщине взорвался военный автомобиль: в кузове находились боеприпасы

16 апреля, 2020, 20:05

В Херсонской области во время передислокации военной техники произошел взрыв автомобиля

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"16 апреля около 12:00 в Херсонской области, во время движения военной техники к месту дислокации, произошло возгорание военного автомобиля марки "КрАЗ". В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Мелитополе, начали досудебное расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившего ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас следователи ГБР проводят осмотр места происшествия, и устанавливают причины возгорания.

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