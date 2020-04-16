На Херсонщине взорвался военный автомобиль: в кузове находились боеприпасы
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"16 апреля около 12:00 в Херсонской области, во время движения военной техники к месту дислокации, произошло возгорание военного автомобиля марки "КрАЗ". В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Мелитополе, начали досудебное расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившего ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины).
Сейчас следователи ГБР проводят осмотр места происшествия, и устанавливают причины возгорания.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется