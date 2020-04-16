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Espreso.tvОбществоНа Днепропетровщине из больницы сбежал пациент с коронавирусом

На Днепропетровщине из больницы сбежал пациент с коронавирусом


фото: reuters
В Кривом Роге из инфекционной больницы сбежал пациент с положительным результатом на COVID-19

Об этом Укринформу сообщили в Криворожском отделе полиции.

"Мужчина 1963 года рождения был доставлен в больницу с диагнозом пневмония, однако тест ПЦР дал положительный результат на COVID-19. Сегодня днем он покинул медучреждение, мужчину разыскивает полиция", - пояснили в отделе.

Там добавили, что пациент не имеет определенного места жительства.

Сейчас в Кривом Роге 6 пациентов с лабораторно подтвержденным CJVID-19, еще 15 человек находятся под подозрением.

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