Минюст не собирается взимать 7 млрд с ПриватБанка после проигрыша банка в суде семьи Суркисов

16 апреля, 2020, 14:10

Решение киевского апелляционного суда по делу депозитов семьи Суркисов в ПриватБанке не обязывает государственных исполнителей взимать с банка миллиарды гривень в пользу истцов

Такие разъяснения предоставили в Министерстве юстиции Украины после вчерашнего заседания и обвинений в сети.

В Минюсте объясняют, что решение апелляционного суда лишь подтвердило решение, которое приняли еще в 2017 году. Последнее не предусматривало изъятие средств из ПриватБанка, а лишь обязывало банк погасить долг компаниям семьи Суркисов.

"О дальнейших действий Министерства юстиции. Минюст как орган, который выполняет судебные решения, никаких миллиардов из ПриватБанка сейчас взимать не будет, ведь не было и нет судебного решения о взыскании этих денег из банка ", - отметили в министерстве.

В то же время там добавляют, что в случае, если оффшорные компании Суркисов обратятся в суд с требованием взыскать деньги с ПриватБанка, а суд примет соответствующее решение в их пользу, то государственные исполнители получат право взыскать с национализированного банка долг по депозитным договорам.

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Напомним, 15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с ПриватБанка взимается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.

Апелляционная жалоба была подана государственным исполнителем Минюста, а также ПриватБанком.

На время национализации семью Суркисов признали связанными лицами с собственником банка. Поэтому их банковские вклады при национализации были конвертированы в акции банка. Решение суда вызвало непонимание со стороны банка и исполнительной службы, каким образом эти вклады сейчас возвращать. Именно поэтому Минюст обратился в суд с просьбой объяснить процедуру.

Напомним, судья Печерского районного суда Киева Пидпалый 25 февраля 2020 года, решая вопрос о разъяснении, по заявлению государственного исполнителя Минюста, определение об обеспечении иска компаний CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP (оффшорные компании братьев Суркисов - ред), рассмотрение которого остановлено еще в 2017 году, фактически принял решение, которым обязал ПриватБанк выплачивать этим компаниям средства, которые были ими размещены на счетах Кипрского филиала ПриватБанка еще в 2012-2014 годах. Также предусматривалась выплата процентов, которые по условиям таких договоров должны были начисляться с момента заключения депозитного договоров до 17 февраля 2020 - это $259 млн.

Сначала суд должен состояться 8 апреля, однако впоследствии заседание решили перенести. Тогда юристы банка не получили повестку и физический доступ в помещение суда . ПриватБанк обратился с ходатайством об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции вне здания суда.