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Espreso.tvЭкономикаМинистр финансов лоббирует на пост главы ГНС Алексея Любченко, - СМИ

Министр финансов лоббирует на пост главы ГНС Алексея Любченко, - СМИ


фото: slovoidilo
Новый министр финансов не хочет сработаться с нынешним главой ГНСУ Сергеем Верлановым

Министр финансов Сергей Марченко лоббирует назначение на пост главы Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Алексея Любченко. Об этом сообщают источники "Главкому" в Офисе президента и Государственной фискальной службы.

"Марченко не видит возможности сработаться с нынешним главой ГНСУ Сергеем Верлановым, который считается креатурой правительства Гройсмана во время президентства Петра Порошенко. Марченко доказывает президенту Владимиру Зеленскому, что Верланов не справляется с текущей ситуацией, Налоговая служба погрязла в проблемах коррупции и на его место нужно жесткий человек, и это Любченко", - утверждает источник.

Более того, Марченко уже успел сводить Алексея Любченко на встречу в Офис президента.

"Для согласования кадровой перестановки Марченко даже устроил "смотрины" в Офисе президента, но пока решение по кандидатуре окончательно не принято", - отмечает источник на Банковой.

Алексей Любченко с 1999 по 2003 годы работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. В 2005 году ушел из налоговой и работал заместителем председателя Кировоградской ОГА. Любченко в налоговые органы вернулся в 2009 году и стал заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины. Он оставался на этом посту и после победы Виктора Януковича до 2011 года.

С декабря 2012 по ноябрь 2014 Любченко был помощником на платной основе народного депутата самовыдвиженца от Черкасской области и бывшего налоговика Виктора Тимошенко.

В 2015 году Алексей Любченко пытался возглавить Государственную фискальную службу, но безуспешно.

С 2015 и по сей день Алексей Любченко - первый вице-президент в ПАО "Украгрохимхолдинг".

Напомним, что 30 марта 2020 г. министром финансов Украины был назначен Сергей Марченко, который с 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов, секретариате Кабмина и Государственной налоговой администрации.

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