МВФ планирует втрое увеличить объемы льготного кредитования для бедных стран
Об этом заявила распорядитель фонда Кристалина Георгиева, передает Reuters.
"У нас есть полная поддержка членов фонда в том, чтобы увеличить возможности МВФ для льготного финансирования. Наша цель - утроить то, что мы делаем для этих стран", - сказала она на брифинге.
Ранее Георгиева выступила с заявлением на встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран "Большой двадцатки", в котором сообщила, что МВФ "срочно выискивает $18 млрд новых кредитных ресурсов для Фонда сокращения бедности и роста и, вероятно, также потребует не менее $1,8 млрд в виде субсидий ".
Глава МВФ подчеркнула беспрецедентный характер кризиса, отметив, что 102 из 189 стран-членов МВФ проявили интерес или официально запросили помощь Фонда для борьбы с этой болезнью.
Георгиева призвала государства-доноры МВФ более активно помогать развивающимся рынкам, которые сильнее всего пострадали от кризиса.
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