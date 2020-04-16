 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМВФ планирует втрое увеличить объемы льготного кредитования для бедных стран

МВФ планирует втрое увеличить объемы льготного кредитования для бедных стран

Международный валютный фонд собирается увеличить объемы льготного кредитования бедных стран втрое: до более чем $18 млрд, чтобы помочь им отреагировать на пандемию

Об этом заявила распорядитель фонда Кристалина Георгиева, передает Reuters.

"У нас есть полная поддержка членов фонда в том, чтобы увеличить возможности МВФ для льготного финансирования. Наша цель - утроить то, что мы делаем для этих стран", - сказала она на брифинге.

Ранее Георгиева выступила с заявлением на встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран "Большой двадцатки", в котором сообщила, что МВФ "срочно выискивает $18 млрд новых кредитных ресурсов для Фонда сокращения бедности и роста и, вероятно, также потребует не менее $1,8 млрд в виде субсидий ".

Глава МВФ подчеркнула беспрецедентный характер кризиса, отметив, что 102 из 189 стран-членов МВФ проявили интерес или официально запросили помощь Фонда для борьбы с этой болезнью.

Георгиева призвала государства-доноры МВФ более активно помогать развивающимся рынкам, которые сильнее всего пострадали от кризиса.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 апреля, 2020 четверг

больше новостей

16 апреля, 2020 четверг

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать