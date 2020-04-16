МВФ планирует увеличить размер финансовой поддержки для Украины

16 апреля, 2020, 13:13

Международный валютный фонд выразил готовность увеличить размер кредитной поддержки Украины для преодоления последствий экономического кризиса и пандемии коронавируса

Об этом сообщил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен.

"Есть несколько вопросов на повестке дня, и я уверен, что они вскоре будут решены, и мы будем рекомендовать совету директоров МВФ утвердить программу. Мы продвинулись в переговорах с Украиной и, конечно, дадим ей больше ресурсов для того, чтобы она имела больше возможностей для противодействия кризису ", - сообщил Томсен.

Он напомнил, что Украина сейчас входит в новый кризис более устойчивой, чем это было в предыдущие разы. В частности, в резервах аккумулировали более $20 млрд, что дает достаточно возможностей для поддержания финансовой стабильности в период кризиса.