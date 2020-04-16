Меряют температуру: на подъездах к столице образовались огромные пробки

16 апреля, 2020, 16:59

Сейчас вместо трех полос движения на трассе Киев-Чоп в направлении столицы открыта только одна

Вартови.Еспресо побывали на одном из КП на въезде в Киев чтобы увидеть как работает температурный контроль.

Сейчас вместо трех полос движения трассы Киев-Чоп в направлении столицы открыта только одна. По ней останавливают каждый автомобиль и замеряют температуру у водителя и пассажиров. Поэтому на всех подъездах к столице образовались огромные пробки.