Меряют температуру: на подъездах к столице образовались огромные пробки
16 апреля, 2020, 16:59
Сейчас вместо трех полос движения на трассе Киев-Чоп в направлении столицы открыта только одна
Вартови.Еспресо побывали на одном из КП на въезде в Киев чтобы увидеть как работает температурный контроль.
Сейчас вместо трех полос движения трассы Киев-Чоп в направлении столицы открыта только одна. По ней останавливают каждый автомобиль и замеряют температуру у водителя и пассажиров. Поэтому на всех подъездах к столице образовались огромные пробки.
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