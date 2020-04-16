Лучший шахматист мира ошарашил поражением от 16-летнего гроссмейстера
16 апреля, 2020, 11:16
Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен сенсационно проиграл в финале онлайн-турнира 16-летнему иранцу Алирези Фируджи
Об этом сообщает chess24 .
Карлсен проиграл Фируджи в финале онлайн-турнира Banter Blitz Cup - 7,5: 8,5.
"Стоит отдать должное Алирези - он невероятно силен", - сказал Карлсен после поражения.
Вместе с титулом Фируджи стал обладателем призовых в $14 тыс.
- Напомним, в октябре 2019 украинский гроссмейстер Евгений Штембуляк выиграл чемпионат мира среди юношей до 20 лет.
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