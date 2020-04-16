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Espreso.tvОбществоКрысы в туалете: Бэнкси создал работу о коронавирусе

Крысы в туалете: Бэнкси создал работу о коронавирусе

Британский уличный художник Бэнкси создал арт-объект, посвященный теме самоизоляции во время эпидемии коронавируса

Свою работу он опубликовал в Instagram.

"Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома", - подписал Бэнкси публикацию.

Пост представляет собой пять фотоснимков из ванной комнаты. На них крысы устроили беспорядки, взаимодействуя с различными предметами.

В зеркале также видно отражение стены, на которой нарисованы несколько линий в ряд, перечеркнутых косой чертой. Такое обозначение обычно используют для отсчета дней.

В то же время остается неизвестным, действительно ли это дом Бэнкси.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. . My wife hates it when I work from home .

Сообщение, распространенный Banksy (@banksy)

 

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