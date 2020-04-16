Крысы в туалете: Бэнкси создал работу о коронавирусе
16 апреля, 2020, 09:54
Британский уличный художник Бэнкси создал арт-объект, посвященный теме самоизоляции во время эпидемии коронавируса
Свою работу он опубликовал в Instagram.
"Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома", - подписал Бэнкси публикацию.
Пост представляет собой пять фотоснимков из ванной комнаты. На них крысы устроили беспорядки, взаимодействуя с различными предметами.
В зеркале также видно отражение стены, на которой нарисованы несколько линий в ряд, перечеркнутых косой чертой. Такое обозначение обычно используют для отсчета дней.
В то же время остается неизвестным, действительно ли это дом Бэнкси.
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