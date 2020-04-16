Коронавирус: ВОЗ призвала правительства ограничить потребление алкоголя на фоне эпидемии

Об этом сообщает УП со ссылкой на пресс-службу Европейского регионального бюро ВОЗ

По мнению экспертов ВОЗ, дезинформация породила миф о том, что употребление алкоголя может убить коронавирус.

Там напомнили, что алкоголь является причиной 3 миллионов смертей в год во всем мире, треть из которых приходится на европейский регион.

А в условиях самоизоляции люди с расстройствами испытывают особого риска, выпивая.

"Во время блокировки на время пандемии COVID-19 потребление алкоголя может усилить уязвимость для здоровья, рискованное поведение, проблемы с психическим здоровьем и насилие. ЕРБ ВОЗ напоминает людям, что употребление алкоголя не защищает их от COVID-19, и призывает правительства принять меры, ограничивающие потребление алкоголя ... Алкоголь ставит под угрозу иммунную систему организма и увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья ", - говорится в сообщении.