Коронавирус: ВОЗ призвала правительства ограничить потребление алкоголя на фоне эпидемии
Об этом сообщает УП со ссылкой на пресс-службу Европейского регионального бюро ВОЗ
По мнению экспертов ВОЗ, дезинформация породила миф о том, что употребление алкоголя может убить коронавирус.
Там напомнили, что алкоголь является причиной 3 миллионов смертей в год во всем мире, треть из которых приходится на европейский регион.
А в условиях самоизоляции люди с расстройствами испытывают особого риска, выпивая.
"Во время блокировки на время пандемии COVID-19 потребление алкоголя может усилить уязвимость для здоровья, рискованное поведение, проблемы с психическим здоровьем и насилие. ЕРБ ВОЗ напоминает людям, что употребление алкоголя не защищает их от COVID-19, и призывает правительства принять меры, ограничивающие потребление алкоголя ... Алкоголь ставит под угрозу иммунную систему организма и увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья ", - говорится в сообщении.
- В ВОЗ спрогнозировали, когда ожидать вакцину от коронавируса .
- COVID-19 не исчезнет, пока не будет изобретена вакцина .
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