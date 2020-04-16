Коронавирус: Минреинтеграции предоставило статистику по заболеваемости на временно оккупированных территориях

16 апреля, 2020, 08:34

На неподконтрольной Украине территории Донбасса боевики скрывают смерти от COVID-19

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"По состоянию на утро 15 апреля оккупационные администрации признали такое количество инфицированных коронавирусом: в Крыму - 34 человека (более 2,7 тыс. в различных режимах медицинского наблюдения), в Севастополе - 8 человек (более 1,3 тыс. человек в разных режимах медицинского надзора), в ОРДО - 22 (около 9 тыс. в различных режимах медицинского наблюдения), в ОРЛО - 16 человек (около 4 тыс. в различных режимах медицинского надзора)", - говорится в сообщении.

В то же время там отметили, что наличие летальных случаев как на Донбассе, так и в Крыму оккупационная власть отрицает.

"Однако, по имеющимся сведениям, указанная статистика не соответствует действительности, уровень заболеваемости выше. В частности, летальные случаи с ярко выраженной симптоматикой коронавируса были зафиксированы на территории ОРЛО еще в марте. 4 апреля от коронавируса умер гражданин в Амвросиевской больнице (территория ОРДО), однако этот факт скрывается, вся медицинская документация изъята", - убеждают в Минреинтеграции.

Там говорят, что после огласки в СМИ информации о случае в Амвросиевке боевики принимают дополнительные меры для сокрытия правды.

"Врачей заставляют подписывать обязательства о неразглашении информации, физически блокируют в медицинских учреждениях вместе с инфицированными, как это, например, произошло 11 апреля с Рудничной больницей в городе Макеевка и в клинической больнице №16 в городе Донецк. Во всех летальных случаях с симптомами коронавируса указываются другие причины смерти", - отмечают в правительстве.