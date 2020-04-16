Коронавирус: Минреинтеграции предоставило статистику по заболеваемости на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"По состоянию на утро 15 апреля оккупационные администрации признали такое количество инфицированных коронавирусом: в Крыму - 34 человека (более 2,7 тыс. в различных режимах медицинского наблюдения), в Севастополе - 8 человек (более 1,3 тыс. человек в разных режимах медицинского надзора), в ОРДО - 22 (около 9 тыс. в различных режимах медицинского наблюдения), в ОРЛО - 16 человек (около 4 тыс. в различных режимах медицинского надзора)", - говорится в сообщении.
В то же время там отметили, что наличие летальных случаев как на Донбассе, так и в Крыму оккупационная власть отрицает.
"Однако, по имеющимся сведениям, указанная статистика не соответствует действительности, уровень заболеваемости выше. В частности, летальные случаи с ярко выраженной симптоматикой коронавируса были зафиксированы на территории ОРЛО еще в марте. 4 апреля от коронавируса умер гражданин в Амвросиевской больнице (территория ОРДО), однако этот факт скрывается, вся медицинская документация изъята", - убеждают в Минреинтеграции.
Там говорят, что после огласки в СМИ информации о случае в Амвросиевке боевики принимают дополнительные меры для сокрытия правды.
"Врачей заставляют подписывать обязательства о неразглашении информации, физически блокируют в медицинских учреждениях вместе с инфицированными, как это, например, произошло 11 апреля с Рудничной больницей в городе Макеевка и в клинической больнице №16 в городе Донецк. Во всех летальных случаях с симптомами коронавируса указываются другие причины смерти", - отмечают в правительстве.
- У жителя Славяносербского района оккупированной территории Луганской области предварительно обнаружили коронавирус.
- 31 марта на оккупированной территории Донецкой области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
- Впоследствии, 2 апреля на оккупированной территории Донецкой области зафиксировали еще один случай коронавируса, таким образом количество инфицированных COVID-19 выросло до двух человек.
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