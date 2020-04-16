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Espreso.tvОбществоКарантин в Великобритании продлили еще на три недели

Карантин в Великобритании продлили еще на три недели

Великобритания еще на три недели продлевает действующие карантинные мероприятия в связи с пандемией

Об этом сообщил глава МИД Доминик Рааб, который временно замещает премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.

Рааб сказал, что сейчас не время для ослабления ограничений. Так же сейчас было бы безответственно говорить, когда коронавирусные правила будут изменены.

"Если я начну давать вам искусственные и произвольные временные рамки, это станет самой безответственной вещью, так что я не могу этого делать", - сказал Рааб.

Он добавил, что есть индикаторы эффективности мер социального дистанцирования. Однако правительственные советники утверждают, что эти доказательства "непоследовательные", а в некоторых ситуациях степень заражения возрастает.

"У нас все еще не снизился уровень заражения настолько, насколько нужно. Любое изменение мер социального дистанцирования сейчас может угрожать значительным увеличением инфекции", - добавил он.

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