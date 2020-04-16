Город на Житомирщине ведет список улиц, где живут больные COVID-19

16 апреля, 2020, 14:31

Власти города Коростень Житомирской области начали публиковать список улиц, где были зафиксированы случаи коронавируса COVID-19

Он опубликован на Facebook отдела здравоохранения горсовета.

Сообщается, что власти Коростеня создали карту распространения коронавируса и опубликовали список улиц, где были зафиксированы случаи. Всего в списке на сегодня 28 улиц, всего в городе зафиксировано 61 случай COVID-19.

Список также обновляется в Google-документах .