Город на Житомирщине ведет список улиц, где живут больные COVID-19
16 апреля, 2020, 14:31
Власти города Коростень Житомирской области начали публиковать список улиц, где были зафиксированы случаи коронавируса COVID-19
Он опубликован на Facebook отдела здравоохранения горсовета.
Сообщается, что власти Коростеня создали карту распространения коронавируса и опубликовали список улиц, где были зафиксированы случаи. Всего в списке на сегодня 28 улиц, всего в городе зафиксировано 61 случай COVID-19.
Список также обновляется в Google-документах .
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