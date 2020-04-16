Голкипер, которого погнал "Реал", признан лучшим в Европе
16 апреля, 2020, 14:45
Голкипер парижского ПСЖ Кейлор Навас является лидером по количеству "сухих" матчей среди всех вратарей клубов топ-5 европейских чемпионатов
Об этом сообщает Transfermarkt y instagram.
33-летний костариканец, который прошлым летом перешел в ПСЖ за 15 млн евро из "Реала", в текущем сезоне провел 31 матч, 17 из которых насухо. Что является лучшим показателем среди европейских топ-чемпионов.
Второе место делят словенец Ян Облак из мадридского "Атлетико" и немец Мануэль Нойер из мюнхенской "Баварии". Оба провели по 37 матчей и 15 раз сыграли «на ноль».
- 13 апреля сообщалось, что камерунский голкипер "Аякса" Андре Онана может перейти в ПСЖ за 30 млн евро .
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-