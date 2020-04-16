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Espreso.tvСпортГолкипер, которого погнал "Реал", признан лучшим в Европе

Голкипер, которого погнал "Реал", признан лучшим в Европе


фото: Getty Images
Голкипер парижского ПСЖ Кейлор Навас является лидером по количеству "сухих" матчей среди всех вратарей клубов топ-5 европейских чемпионатов

Об этом сообщает Transfermarkt y instagram.

33-летний костариканец, который прошлым летом перешел в ПСЖ за 15 млн евро из "Реала", в текущем сезоне провел 31 матч, 17 из которых насухо. Что является лучшим показателем среди европейских топ-чемпионов.

Второе место делят словенец Ян Облак из мадридского "Атлетико" и немец Мануэль Нойер из мюнхенской "Баварии". Оба провели по 37 матчей и 15 раз сыграли «на ноль».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ keylornavas1 #navas #psg #oblak #neuer #alisson #courtois #ederson # ligue1

Сообщение, распространенный Transfermarkt (@transfermarkt_official)

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