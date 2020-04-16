Гетманцев: налоговая прекратила большую часть схем по НДС, имевших место при предыдущей власти

16 апреля, 2020, 20:50

Гетманцев поблагодарил налоговиков за выполнение и перевыполнение планов по поступлению налогов в бюджет

Новая налоговая прекратила большую часть тех системных схем злоупотребления с НДС, которые имели место при предыдущей власти. Об этом заявил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает РБК-Украина.

"Мы видим, что налоговая нагрузка в сравнении год к году, а именно 2020 с 2019-м годом, возросла с 2,08% до 2,24%. Это очень большой рост, что свидетельствует о прекращении большей части тех системных схем злоупотребления с НДС, которые имели место при предыдущей власти и которые нам удалось решить. удалось прекратить в течение срока пребывания у власти новой команды. Это - большая победа, я считаю, и хочу поблагодарить всех налоговикам Украины за активное участие в этом процессе ", - заявил Данил Гетманцев.

Также Данил Гетманцев подчеркнул, что Государственная налоговая служба традиционно выполняет и перевыполняет те показатели, которых государство ожидает от поступлений в госбюджет по налогу на добавленную стоимость (НДС), акцизному налогу и других.

"В этом контексте я хотел бы поблагодарить наши фискальные органы, в первую очередь Государственную налоговую службу Украины, за выполнение и перевыполнение тех показателей, которые мы ожидаем от поступлений от НДС, акцизного налога и других налогов", - заявил нардеп от "Слуги народа" .

Также, по словам Даниила Гетманцева, народные депутаты увидели перевыполнение показателей по поступлениям в госбюджет за первый квартал от Государственной налоговой службы, в том числе по НДС.

"Мы видим рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС уже в апреле за март, несмотря на уменьшение объема налогооблагаемых операций", - подчеркнул он.

Напомним, в интервью OBOZREVATEL председатель ГНС Сергей Верланов заявил, что за время своей работы новая налоговая, благодаря ликвидации мошеннических схем, дополнительно принесла в бюджет более 15 млрд грн. Поэтому обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского о якобы потере 5 млрд грн на НДС основываются на фейках, которые сделали те, кто раньше зарабатывал на этих же схемах.

Ранее Данил Гетманцев назвал обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского в отношении 5 млрд грн, которые государство вроде бы недополучила от "скруток" с НДС или других так называемых схем безосновательными и такими, которые не находят подтверждений. "Уманский распространяет заявления обиженного мальчика, которого заставили уйти", - заявил он.