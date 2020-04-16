 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГБР сообщил экс-главы СБУ Харьковщины о подозрении в хулиганстве за избиение активиста "Автомайдана"

ГБР сообщил экс-главы СБУ Харьковщины о подозрении в хулиганстве за избиение активиста "Автомайдана"

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему руководителю Харьковского управления Службы безопасности Украины в хулиганстве

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По версии следствия, генерал-лейтенант запаса СБУ 12 июня 2015, двигаясь на автомобиле, обогнал и принудительно остановил автомобиль активиста ОО "Автомайдан". После этого он побил протестующего.

Во время вручения уведомления о подозрении экс-чиновник СБУ закрылся в квартире и отказался получать от следователей любые документы.

Впоследствии, письменное уведомление о подозрении направлено способом, предусмотренным законодательством.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 апреля, 2020 четверг

больше новостей

16 апреля, 2020 четверг

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать