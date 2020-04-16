ГБР сообщил экс-главы СБУ Харьковщины о подозрении в хулиганстве за избиение активиста "Автомайдана"
16 апреля, 2020, 12:01
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему руководителю Харьковского управления Службы безопасности Украины в хулиганстве
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По версии следствия, генерал-лейтенант запаса СБУ 12 июня 2015, двигаясь на автомобиле, обогнал и принудительно остановил автомобиль активиста ОО "Автомайдан". После этого он побил протестующего.
Во время вручения уведомления о подозрении экс-чиновник СБУ закрылся в квартире и отказался получать от следователей любые документы.
Впоследствии, письменное уведомление о подозрении направлено способом, предусмотренным законодательством.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет.
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