ГБР сообщил экс-главы СБУ Харьковщины о подозрении в хулиганстве за избиение активиста "Автомайдана"

16 апреля, 2020, 12:01

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему руководителю Харьковского управления Службы безопасности Украины в хулиганстве

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По версии следствия, генерал-лейтенант запаса СБУ 12 июня 2015, двигаясь на автомобиле, обогнал и принудительно остановил автомобиль активиста ОО "Автомайдан". После этого он побил протестующего.

Во время вручения уведомления о подозрении экс-чиновник СБУ закрылся в квартире и отказался получать от следователей любые документы.

Впоследствии, письменное уведомление о подозрении направлено способом, предусмотренным законодательством.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет.