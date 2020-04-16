Фракции договорились об изменениях в регламент на три месяца, - Качура
16 апреля, 2020, 14:46
Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что фракции парламента договорились изменить регламент Верховной Рады сроком на 3 месяца
Об этом нардеп "слуга" Александр Качура сообщил в Telegram.
"Достигнут консенсус между фракциями! Будем голосовать изменения в регламент чтобы разблокировать "банковский" законопроект", - отметил нардеп.
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Он добавил, что норма будет действовать не более 3 месяцев, после чего в нее внесут изменения.
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