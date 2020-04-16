ДТЭК Рината Ахметова продает Украине электроэнергию дороже, чем Венгрии и Польше, - Войцицкий

16 апреля, 2020, 09:30

Монополист на рынке электорэнергии компания ДТЭК олигарха Рината Ахметова продает украинцам и украинскому бизнесу электроэнергию по 30-35 евроцентов, в то же время Венгрии и Польше - по цене от 20 евроцентов за мегаватт

Об этом заявила народный депутат VIII созыва Виктория Войцицкая в программе "Еспресо Капитал" с Андреем Яницким на телеканале Еспресо.

"Действительно, мы видим очень неприятные тенденции, когда во всем мире снижается цена на электроэнергию, вообще на энергоресурсы. В Украине она растет. И я Вам хочу сказать, что по сравнению со средней ценой февраля она выросла вообще за 37%", - резюмировала Войцицкая .

Политик также добавила, что для населения цена не изменилась. Она остается стабильной. Однако рядовые украинцы ощущают рост цен на электроэнергию, когда растут цены на товары и услуги, которые предоставляет бизнес.

Как констатировала экс-нардеп: "Любой производитель, любое предприятие, когда получает счета на электроэнергию, соответственно увеличены, то переводят это в цену конечного товара и услуги".

К сожалению, Украине не удалось создать конкуренцию на рынке энергоресурсов, поэтому ДТЭК остается монополистом, диктует свои правила.

Виктория Войцицкая также добавила, что непонятно, почему Украинская электроэнергия стоит дороже, чем та же электроэнергия, которую продает ДТЭК в европейские страны.