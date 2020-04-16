Бывший глава Службы внешней разведки и экс-нардеп Бухарев стал советником Авакова

16 апреля, 2020, 14:45

Бывший глава Службы внешней разведки, экс-заместитель главы Службы безопасности Украины, народный депутат Украины 8-го созыва Владислав Бухарев стал советником министра внутренних дел

Об этом сообщили в пресс служба МВД Украины.

"Владислав Бухарев имеет воинское звание генерал-полковник и специальное звание - генерал-лейтенант налоговой милиции. В 2019 году возглавлял Службу внешней разведки Украины (11 июня - 11 сентября). В этом же году стал первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (11 сентября - 8 ноября) ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2014 году Бухарев также занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (март-июль).