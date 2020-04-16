Безос увеличил состояние на $24 млрд несмотря на пандемию и экономический кризис

16 апреля, 2020, 16:07

Глава и основатель американской компании Amazon Джефф Безос за время пандемии коронавируса увеличил свое состояние на $24 млрд

Об этом сообщает The Guardian.

Сейчас его состояние составляет $138 млрд. С начала 2020 года оно выросло на 20%.

Стоимость акций Amazon выросла на 5,3%, достигнув рекордного уровня 14 апреля. Уровень продаж на сервисе приближается к пиковым показателям праздничного сезона из-за того, что миллионы людей остаются дома.

Еще в начале вспышки коронавируса в США Безос спас себя от больших потерь, продав большую часть своих акций. Затем он воспользовался трехдневным ралли на фондовом рынке с 1933 года. Позже ралли помогло цене акций Amazon восстановить почти все потери в марте.

Отметим, Безос владеет 11% акций компании и с 2017 года является самым богатым человеком в мире.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояния других богатейших людей на планете сократились. Так, основатель Microsoft Билл Гейтс потерял $8,4 млрд. Самый богатый человек Европы, глава группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно стал беднее на $28 млрд.