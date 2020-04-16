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Espreso.tvОбществоБанальная политическая расправа, - украинцы в соцсетях комментируют домашний арест Татьяны Чорновол

Банальная политическая расправа, - украинцы в соцсетях комментируют домашний арест Татьяны Чорновол


фото: Facebook Миколи Княжицького
Украинцы в социальных сетях активно обсуждают решение судьи Печерского райсуда Вовка о домашнем аресте для экс-нардепа Татьяны Чорновол

Об этом передает Еспресо.TV.

"Решение об аресте Чорновол - совершенно своевольное и политически мотивированное, а потому ничтожное. Оно не имеет ничего общего с установлением истины в истории с поджогом офиса на Липской, которое, надеюсь, все же состоится. Это просто месть. Мелкая и гнусная", - пишет журналист Алексей Мустафин.

"Есть сотни тысяч людей, которые уже знают, какие именно ошибки нельзя допускать. И самая первая - это никакого сочувствия к внутреннему врагу. С внешним еще могут быть какие-то варианты - например, выгода там, обмен. А с внутренним - никаких переговоров и сожаления. Вы думаете, что роете могилу Майдану? Вы роете ее себе", - заявил журналист Богдан Буткевич.

"Обсуждаем меру пресечения Татьяне Чорновол. Я сторонник верховенства права. Но что касается Татьяны - считаю, что это банальная политическая расправа. Ложный путь", - написал экс-глава правительства Владимир Гройсман.

 

 

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