Банальная политическая расправа, - украинцы в соцсетях комментируют домашний арест Татьяны Чорновол
Об этом передает Еспресо.TV.
"Решение об аресте Чорновол - совершенно своевольное и политически мотивированное, а потому ничтожное. Оно не имеет ничего общего с установлением истины в истории с поджогом офиса на Липской, которое, надеюсь, все же состоится. Это просто месть. Мелкая и гнусная", - пишет журналист Алексей Мустафин.
"Есть сотни тысяч людей, которые уже знают, какие именно ошибки нельзя допускать. И самая первая - это никакого сочувствия к внутреннему врагу. С внешним еще могут быть какие-то варианты - например, выгода там, обмен. А с внутренним - никаких переговоров и сожаления. Вы думаете, что роете могилу Майдану? Вы роете ее себе", - заявил журналист Богдан Буткевич.
"Обсуждаем меру пресечения Татьяне Чорновол. Я сторонник верховенства права. Но что касается Татьяны - считаю, что это банальная политическая расправа. Ложный путь", - написал экс-глава правительства Владимир Гройсман.
Включения на телеканале «Украина 24». Обсуждаем мера пресечения Татьяне Черновол. Я сторонник верховенства права. Но по Татьяны - считаю, что это банальная политическая расправа. Ложный путь.- Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 16, 2020
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- Напомним, 10 апреля екснардеп Татьяна Чорновол сообщила, что ее дом обыскивают. К ней пришли сотрудники ГБР со спецназовцами.
- ГБР сообщил Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве.
- Чорновол заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям и что по результатам судебно-психиатрической экспертизы ее признали психически здоровой.
- Чорновол назвала следственного судью в уголовном производстве против нее Сергея Вовка человеком Андрея Портнова - экс-зама главы Администрации президента во времена Виктора Януковича.
- В Государственном бюро расследований отрицают слова экс-нардепа Татьяны Чорновол о 8 уголовных статьях, которые ей инкриминируют.
- Чорновол, которой сообщили о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов", отказали в отводе судьи Печерского райсуда Сергея Вовка.
- 16 апреля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол в виде круглосуточного домашнего ареста.
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