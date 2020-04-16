80 млн грн залога: суд отложил рассмотрение апелляции экс-нардепа Микитася на две недели
16 апреля, 2020, 15:57
Апелляционная палата ВАКС перенесла рассмотрение апелляционной жалобы по взысканию в доход государства 80 млн грн залога с экс-президента "Укрстроя" Максима Микитася на 29 апреля
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
"Заседание состоится в 13:45 29 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.
Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС рассмотрела и удовлетворила ходатайство адвоката залогодателя - жены подозреваемого о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела и апелляционной жалобой.
- Напомним, экс-президента "Укрстроя" Микитася подозревают в присвоении имущества Национальной гвардии.
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