80 млн грн залога: суд отложил рассмотрение апелляции экс-нардепа Микитася на две недели

16 апреля, 2020, 15:57

Апелляционная палата ВАКС перенесла рассмотрение апелляционной жалобы по взысканию в доход государства 80 млн грн залога с экс-президента "Укрстроя" Максима Микитася на 29 апреля

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Заседание состоится в 13:45 29 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС рассмотрела и удовлетворила ходатайство адвоката залогодателя - жены подозреваемого о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела и апелляционной жалобой.

Напомним, экс-президента "Укрстроя" Микитася подозревают в присвоении имущества Национальной гвардии.

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