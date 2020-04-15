Знаменитый бегун Болт показал, что такое социальная дистанция

15 апреля, 2020, 17:48

Знаменитый ямайский бегун Усэйн Болт опубликовал фото своего победного спринта на Олимпиаде-2008 и пошутил, что именно так должна выглядеть социальная дистанция

Фото Болт опубликовал в Instagram.

33-летний Болт выложил фотографию финиша на дистанции 100 м на Олимпиаде-2008 в китайском Пекине, где он на несколько метров опередил остальных соперников и получил свое первое олимпийское золото.

"Социальная дистанция", - написал спортсмен.

Усэйн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и рекордсменом в беге на 100 и 200 метров. Ямаец завершил карьеру в 2017 году.