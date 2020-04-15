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Espreso.tvСпортЗнаменитый бегун Болт показал, что такое социальная дистанция

Знаменитый бегун Болт показал, что такое социальная дистанция


фото: Getty Images
Знаменитый ямайский бегун Усэйн Болт опубликовал фото своего победного спринта на Олимпиаде-2008 и пошутил, что именно так должна выглядеть социальная дистанция

Фото Болт опубликовал в Instagram.

33-летний Болт выложил фотографию финиша на дистанции 100 м на Олимпиаде-2008 в китайском Пекине, где он на несколько метров опередил остальных соперников и получил свое первое олимпийское золото.

"Социальная дистанция", - написал спортсмен.

Усэйн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и рекордсменом в беге на 100 и 200 метров. Ямаец завершил карьеру в 2017 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social Distancing #HappyEaster

Сообщение, распространенный Usain St.Leo Bolt (@usainbolt)

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