Знаменитый бегун Болт показал, что такое социальная дистанция
15 апреля, 2020, 17:48
Знаменитый ямайский бегун Усэйн Болт опубликовал фото своего победного спринта на Олимпиаде-2008 и пошутил, что именно так должна выглядеть социальная дистанция
Фото Болт опубликовал в Instagram.
33-летний Болт выложил фотографию финиша на дистанции 100 м на Олимпиаде-2008 в китайском Пекине, где он на несколько метров опередил остальных соперников и получил свое первое олимпийское золото.
"Социальная дистанция", - написал спортсмен.
Усэйн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и рекордсменом в беге на 100 и 200 метров. Ямаец завершил карьеру в 2017 году.
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