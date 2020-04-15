Зеленский подвергает испытанию украинский Майдан, - Atlantic Council

15 апреля, 2020, 16:31

Впервые с последних дней эпохи Януковича Украина сделала шаг к тирании. 10 апреля к активистке по борьбе с коррупцией, общественному лидеру и бывшему парламентарию Татьяне Черновол пришли оперативники Государственного бюро расследований Украины в масках

Автор материала: Адриан Каратницкий, ( Atlantic Council - США )

Ее преследуют должностные лица президента Зеленского по обвинению в убийстве и препятствовании деятельности Партии регионов бывшего президента Украины Виктора Януковича во время революции достоинства 2013-14 годов.

Татьяна Черновол - яркая и противоречивая личность, которая славится своей смелостью. В августе 2012 года она проводила расследование дворцовой усадьбы президента Януковича (которая по оценкам, стоила полмиллиарда долларов), четко раскрыв масштабы его коррупции. Когда движение протеста Майдана в декабре 2013 года получило эскалацию, ее похитили и сильно избили во время нападения, которое шокировало нацию. Ее муж, еще один активист Майдана, был бойцом-добровольцем, убит в августе 2014 года, защищая Украину от российской агрессии.

Ясно, что Черновол - не обычная гражданка. Она является живым символом протестов Майдана и войны против вторжения Москвы и оккупации востока Украины. В этом смысле дело против нее является нападением на преобладающую точку зрения новейшей истории Украины. Это нападение на идею революции Майдана как легитимного гражданского движения в защиту украинской демократии и на действия в значительной степени ненасильственные, к которым прибегли протестующие в ответ на смертоносные нападения все более нелегитимных государственных органов. Кампания против Черновол может превратиться в общенациональное дело.

Как сообщается, экс-народный депутат Черновол подозревается в ряде вероятных преступлений. Пока ей официально сообщено, что ее обвиняют в убийстве, что связано с пожаром в штабе Партии регионов в Киеве в разгар протестов в феврале 2014 года. Черновол не отрицает, что она вела протестующих в штаб партии и участвовала в поджоге здания. Однако следователи, которые ранее рассматривали это дело, установили, что все в здании было достаточно времени для беспрепятственного выхода. Сотрудник Партии регионов, специалист по информационным технологиям Владимир Захаров, которому, вероятно, поручило руководство собрать камеры видеонаблюдения, умер от вдыхания дыма. Это было явно трагическим событием, но таким, которое следователи уже определили, как такое, которое не было прямым результатом нападения поджога с политически мотивированной точки зрения.

Показательно, что нападение на штаб-квартиру Партии регионов произошло на фоне жестоких нападений на протестующих со стороны правоохранительных органов и бандитов, которые объединились с Партией регионов. Тем не менее, в тот же день Черновол говорит, что она обратилась к протестующим на Майдане с сообщением, что физическое насилие не является ответом на физическое насилие государства.

Повторное открытие дела, которое уже было расследовано и закрыто за отсутствием состава преступления в Генеральной прокуратуре, имеет привкус политической мотивированности. Невероятно и тревожно, что дело попало в руки судьи Печерского районного суда г. Киева Сергея Вовка, который считается тесно связанным с кланом Януковича. В 2012 году Вовк приговорил бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко к 4 годам лишения свободы - международные организации надзора за правами человека расценили это как акт политических репрессий. Адвокаты Черновол обжаловали это назначение и попросили назначить судью, который не имеет конфликта интересов, слушать это дело.

Кроме вопросов судебной предвзятости, и руководство Государственного бюро расследований также восприимчиво к обвинениям в предвзятости. До назначения на должность заместителя главы ГБР Александр Бабиков занимал должность адвоката Януковича и других членов внутреннего круга бывшего украинского лидера. Принципиально важно, что Бабиков был выдвинут командой Зеленского, поэтому уголовное преследование Черновол проходит под руководством людей, назначенных действующим Президентом Украины. Поэтому Президент Зеленский не может отстраниться от дела, а взамен должен действовать, чтобы предотвратить политическую мотивировку преследования.

Такое вмешательство не было беспрецедентным. В последние недели Зеленский активно вмешался, чтобы изменить состав следственных и правоохранительных органов, включая неожиданное отстранение достопочтенного генпрокурора и его управленческой команды. Отстранение Бабикова с должности заместителя главы ГБР и начало расследование прокуратуры, ответственного за жалкое решение о преследовании Черновол, теперь, казалось бы, единственный ответственный ход действий Зеленского.

Если он не будет действовать, то дело может нанести глубокий ущерб международной репутации Зеленского. Его позиция среди партнеров Украины уже пострадала после ряда неправильных шагов. Они включали ненужные уступки России в минских переговорах, неожиданное увольнение правительства, в которое входило много хорошо оцененных реформаторов, и открытие многочисленных легкомысленных уголовных дел против бывшего Президента Украины Петра Порошенко. Что еще важнее, уголовное преследование Татьяны Черновол также рискует отчуждить и разозлить практически все независимое гражданское общество Украины, включая все движение Майдана вместе с сотнями тысяч добровольцев и ветеранов войны, которые помогли защитить страну от вторжения России.

Эти люди являются наиболее активным и патриотическим сегментом украинского общества.

Сотрудничество с ними имеет важное значение для любого украинского лидера, который желает эффективно управлять, особенно такого президента, как Зеленский, который пришел к власти, обещая объединить страну. По мере преодоления экономических кризисов, связанных с охраной здоровья, экономического и социального характера, поддержка этого сегмента украинского общества будет незаменимой для стабильности страны и популярности ее избранных лидеров.

Президент Зеленский рискует глубокими политическими неприятностями, если решит продолжить сомнительное дело против Татьяны Черновол. Он пришел к власти как свежее лицо в украинской политике, но это обвинение может укрепить его репутацию сторонника контрреволюционного ревизионизма и мести Майдану.