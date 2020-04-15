Зеленский назначил экс-сотрудницу "1 + 1" членом Нацсовета по вопросам ТВ

15 апреля, 2020, 15:34

Об этом говорится в указе президента.

"Назначить Ницко Елену Анатольевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.

Она до этого работала директором по маркетингу в "Синема Сити". Ранее долгое время работала в отделе маркетинга и PR ТРК "Студия" 1 + 1 ".