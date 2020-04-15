Зеленский назначил экс-сотрудницу "1 + 1" членом Нацсовета по вопросам ТВ
15 апреля, 2020, 15:34
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Елену Ницко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания
Об этом говорится в указе президента.
"Назначить Ницко Елену Анатольевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.
Она до этого работала директором по маркетингу в "Синема Сити". Ранее долгое время работала в отделе маркетинга и PR ТРК "Студия" 1 + 1 ".
- Народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович прокомментировал кадровые изменения от президента Владимира Зеленского в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.
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