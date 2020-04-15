За сутки COVID-19 заразились 90 медиков, - Степанов

15 апреля, 2020, 11:30

За 14 апреля заражение коронавирусом COVID-19 подтвердили у 90 медицинских работников по Украине

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает Еспресо.TV.

"За последние сутки у нас 392 больных COVID-19 в стране. Из них 29 детей и 90 медицинских работников ", - рассказал он.

"В целом заболели 3764 человека, в том числе 260 детей и 684 медработника. Выздоровели всего 143 человека, 108 - умерли ", - добавил Степанов.

Также министр отметил, что наибольший прирост инфицированных в Киеве - 63 случая.

Он уточнил, что прирост активных подтвержденных случаев COVID-19 за сутки составил 11,2%.

"Учитывая антирекорд по количеству заболеваний, мы настоятельно призываем отпраздновать Пасху дома", - отметил Степанов.

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