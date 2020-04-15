За сутки COVID-19 заразились 90 медиков, - Степанов
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает Еспресо.TV.
"За последние сутки у нас 392 больных COVID-19 в стране. Из них 29 детей и 90 медицинских работников ", - рассказал он.
"В целом заболели 3764 человека, в том числе 260 детей и 684 медработника. Выздоровели всего 143 человека, 108 - умерли ", - добавил Степанов.
Также министр отметил, что наибольший прирост инфицированных в Киеве - 63 случая.
Он уточнил, что прирост активных подтвержденных случаев COVID-19 за сутки составил 11,2%.
"Учитывая антирекорд по количеству заболеваний, мы настоятельно призываем отпраздновать Пасху дома", - отметил Степанов.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?