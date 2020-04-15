За год картофель в Украине подорожал на треть

15 апреля, 2020, 17:17

В течение года с марта 2019 года по март 2020 года картофель в Украине подорожал на 26,9%, яблоки - на 82,5%

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики , переда Укринформ .

За этот период на 26,9% подорожал картофель - до 12,89 грн за кг.

Яблоки с марта 2019 года подорожали на 82,5% и по состоянию на март 2020 году в среднем по Украине стоили 17,30 грн за кг.

Овощи "борщевого набора" с марта 2019 года по март 2020 года существенно подешевели: репчатый лук - на 39,7% (до 11,17 грн за кг) свекла - на 48,7% (до 6,47 грн за кг) морковь - на 45,4% (до 6,23 грн за кг) капуста - почти в 3 раза (до 5,82 грн за кг).

Сахар за указанный период подорожал на 2,8% (до 14,55 грн за кг), тогда как подсолнечное масло подешевело на 2,0% (до 34,29 грн за 1 л).