За год картофель в Украине подорожал на треть
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики , переда Укринформ .
За этот период на 26,9% подорожал картофель - до 12,89 грн за кг.
Яблоки с марта 2019 года подорожали на 82,5% и по состоянию на март 2020 году в среднем по Украине стоили 17,30 грн за кг.
Овощи "борщевого набора" с марта 2019 года по март 2020 года существенно подешевели: репчатый лук - на 39,7% (до 11,17 грн за кг) свекла - на 48,7% (до 6,47 грн за кг) морковь - на 45,4% (до 6,23 грн за кг) капуста - почти в 3 раза (до 5,82 грн за кг).
Сахар за указанный период подорожал на 2,8% (до 14,55 грн за кг), тогда как подсолнечное масло подешевело на 2,0% (до 34,29 грн за 1 л).
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